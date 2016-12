Minaccia il fidanzato con una pistola, arrestata assistente di Obama

Singletary, riporta la Nbc, avrebbe perso la testa quando l'uomo non le ha dato le password per accedere ai suoi cellulari. Un no che ha spinto la donna a puntargli contro l'arma di servizio e spaventarlo sparando un colpo a terra. Lui, fuggito, l'ha denunciata alla polizia che ha arrestato la donna.



La lite alle prime luci dell'alba - Secondo le ricostruzioni, Singletary avrebbe prima invitato il fidanzato a casa per fare sesso. Poi, intorno alle 5.30 del mattino, l'assistente di Obama gli avrebbe chiesto di uscire. Mentre si trovavano in macchina, Singletary ha iniziato a interrogarlo sulle altre donne con cui si vedeva. Le domande si sono trasformate in lite e Singletary ha prelevato dalla borsa dell'uomo non solo i suoi due cellulari ma anche una pistola Glock 23 calibro 40. Quando l'uomo si sarebbe rifiutato di darle le password per accedere ai cellulari, Singletary è uscita dall'auto con la pistola ed è corsa verso il suo appartamento.



La Casa Bianca l'ha messa in congedo - L'uomo l'ha seguita chiedendole di riconsegnarli l'arma. Rientrata in casa con il fidanzato, la lite è proseguita: "I tuoi cellulari sono più importanti di me che ho una pistola in mano", ha detto la donna, puntandogli poi la pistola contro. "Mi hai insegnato come usarla. Non penso che tu voglia che la usi". Non contenta, Singletary avrebbe sparato un colpo in terra, spingendo l'uomo a fuggire e recarsi dalla polizia. La Casa Bianca l'ha messa in congedo non retribuito e le ha revocato il pass per l'accesso.