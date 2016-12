Minacce su Twitter a volo Etihad

La compagnia aerea Etihad ha reso noto di aver fatto atterrare in una base aerea militare di Dubai il volo 650, sulla rotta Cairo-Abu Dhabi, per "ragioni di sicurezza" non precisate. Il volo era stato oggetto di minacce via Twitter da alcuni account di simpatizzanti dell'Isis. Tutti i 128 passeggeri sono stati fatti scendere ad Al Minhad e sono stati sottoposti a ulteriori controlli prima di essere portati in autobus ad Abu Dhabi.