Milwaukee, ancora proteste dopo l'uccisione di un afroamericano da parte di un agente: otto feriti

Seconda notte di proteste a Milwaukee dopo l'uccisione di un ragazzo afroamericano armato da parte di un poliziotto . Otto le persone rimaste ferite durante gli scontri, quattordici gli arresti, tra cui tre donne. Tra i feriti ci sono tre poliziotti e quattro assistenti dello sceriffo della contea, colpiti da pietre e mattoni mentre si trovavano in auto a pattugliare la zona.

Decine di poliziotti in tenuta antisommossa hanno fronteggiato circa 150 dimostranti che hanno bloccato un incrocio vicino al luogo in cui sabato pomeriggio è stato ucciso il 23enne Sylville Smith. Gli agenti hanno cercato di disperdere la folla, ma sono stati attaccati con sassi e bottiglie e per questo è stato necessario soccorrere la persona ferita con un veicolo blindato.