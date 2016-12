Milwaukee, agente uccide ragazzo di colore: scontri e roghi in città, assaltata una banca

Inviata la Guardia Nazionale - In centinaia sono scesi in piazza per manifestare e, nonostante gli appelli alla calma, le proteste si sono trasformate in violenza, con auto date alle fiamme, una banca e una stazione di rifornimento incendiate e spari. L'alta tensione delle ultime ore spinge lo sceriffo della contea di Milwaukee a richiedere, e ottenere, la mobilitazione della Guardia Nazionale e il governatore del Wisconsin, Scott Walker, a dichiarare lo stato d'emergenza. "Non possiamo permetterci il ripetersi di quanto accaduto la notte scorsa. Userò tutti gli strumenti a disposizione per evitare che accada", ha affermato lo sceriffo David Clarke.



Quattro agenti feriti e diciassette persone arrestate - Il bilancio della notte di scontri è di quattro agenti feriti, di cui uno colpito da un mattone lanciatogli alla testa, e 17 arresti. In piazza contro la polizia sono scesi soprattutto gli afroamericani della città, che rappresentano il 40% della popolazione. Secondo alcuni " scattata una vera "caccia all'uomo bianco".



"I neri di Milwaukee sono stanchi, stanchi di vivere in questa oppressione - ha detto uno dei manifestanti -. Non voglio giustificare l'accaduto ma non si può negare che a Milwaukee ci siano problemi razziali".



Il 23enne ucciso nel corso di un inseguimento da un agente afroamericano- Tutto è iniziato nel pomeriggio di sabato, quando la polizia ha fermato un'auto con due ragazzi a bordo. I due giovani si sono dati alla fuga a piedi. Uno degli agenti, un afroamericano, ha seguito uno dei due fuggitivi armato con una pistola semiautomatica, rubata in una precedente rapina: Sylville Smith, 23 anni, con alle spalle una lunga serie di arresti, è stato ucciso dall'agente.



Sindaco Milwaukee: "Ragazzo aveva la pistola in mano" - Le indagini sono in corso: non è chiaro nemmeno perché gli agenti abbiano fermato l'auto. La polizia si è limitata a dire che si trattava di un "veicolo sospetto". Secondo quanto riferito dal sindaco di Milwaukee, Tom Barrett, Smith aveva in mano una pistola, quando è stato raggiunto dai colpi sparati dall'agente. A confermarlo ci sarebbero le immagini riprese dalla telecamera che aveva addosso il poliziotto.