Militari italiani, Pinotti: "Sarà dimezzato il contingente in Iraq"

"Pensiamo di ridurre il nostro impegno in Iraq nella coalizione anti-Daesh, arrivando a un dimezzamento del contingente, forte di circa 1.500 unità". Lo ha detto il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. "In questo periodo abbiamo addestrato 30mila militari e 10mila forze di polizia irachene", ha aggiunto precisando che "anche in Afghanistan diminuiremo il contingente composto da 900 militari".