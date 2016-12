Migranti,Vienna:truppe in Macedonia

Il governo di Vienna è pronto ad inviare soldati austriaci in Macedonia per proteggere i confini europei ed impedire l'accesso ai profughi nell'Ue. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano tedesco Die Welt il ministro degli Esteri austriaco Sebastian Kurz. "La Macedonia deve essere in grado, in quanto primo paese dopo la Grecia sulla rotta balcanica, di fermare il flusso migratorio", ha spiegato.