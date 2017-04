Migranti, Vienna accoglierà 50 profughi minorenni dall'Italia

Il cancelliere Christian Kern ha annunciato che l'Austria accoglierà 50 minorenni non accompagnati dall'Italia nell'ambito del programma di ricollocamento. "Mi sembra un approccio sensato alla luce delle reazione della Commissione europea. Ovviamente per loro ci deve essere spazio. Per quanto riguarda invece la gran parte della quota servono ancora colloqui", ha detto Kern.