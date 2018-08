Migranti, vertice Spagna-Germania Merkel: "Sistema Dublino non funziona"

Per Angela Merkel il sistema di Dublino "non funziona". "In teoria, un migrante non dovrebbe mai poter arrivare in Germania. E questo non rispecchia la realtà", ha affermato la cancelliera tedesca, a margine dell'incontro in Andalusia con il premier spagnolo, Pedro Sanchez. Per questo motivo, i Paesi dell'Ue devono lavorare a "un sistema di distribuzione equo e organizzare insieme i respingimenti", ha aggiunto la Merkel.