Migranti, vertice Imperia-Nizza

16:33 - E' in corso nella prefettura di Imperia un vertice tra il prefetto del capoluogo Silvana Tizzano e il collega di Nizza, in Francia. Tema dell'incontro sono le possibili iniziative per far transitare in territorio francese i numerosi migranti che, una volta arrivati a Ventimiglia per varcare la frontiera, vengono bloccati dalla gendarmeria d'Oltralpe. Si sta anche valutando l'ipotesi di aprire un centro di accoglienza temporaneo.

