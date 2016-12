Migranti, Usa: "Sì alla missione Nato nell'Egeo, sconfiggere i trafficanti"

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE Ricollocamento migranti, Ue: solo in 279 partiti dallʼItalia

Secondo il documento della Commissione europea sarà difficile raggiungere l'obiettivo di trasferire 39.600 persone in due anni dal nostro Paese. Intanto Bruxelles sblocca 124 milioni di euro per i salvataggi in mare