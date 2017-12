Migranti, Unione africana: 700mila nei campi libici in condizioni disumane

Tra i 400 e i 700mila migranti vivono nei campi in Libia , dove sono spesso in condizioni "disumane". La denuncia arriva dal presidente della Commissione dell'Unione africana Moussa Faki Mahamat al termine del vertice con l'Unione europea. Mahamat chiede che un campo di Tripoli, dove si trovano 3.800 persone, sia evacuato al più presto. "Ma è solo un caso - aggiunge -. Il governo libico ci ha detto che ce ne sono 42 e alcuni ancora più popolati".

Secondo Mahamat, i rappresentanti dell'Ua hanno visitato Tripoli e hanno constatato "la situazione disumana" e hanno visto come "3.800 migranti" si trovano in Libia " e che "tutti desiderano uscirne". Le operazioni di evacuazione per le vittime di tratta è stata decisa mercoledì notte al margine del vertice euroafricano tra i leader dell'Ue, dell'Onu e dell'Ua.