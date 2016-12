Migranti,Unicef: raddoppiati minori soli giunti in Italia, già 7mila

Nei primi 5 mesi del 2016, sono stati oltre 7mila i minori soli arrivati in Italia, il doppio rispetto allo scorso anno. Lo afferma il nuovo rapporto dell'Unicef sui migranti minorenni. Più di 9 bambini su 10 arrivati in Europa, attraverso l'Italia, partiti dal nord Africa sono non accompagnati. Per il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, inoltre, molte delle 2.809 vittime registrate nel Mediterraneo tra gennaio e il 5 giugno 2016 sono bambini.