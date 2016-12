Migranti, Ungheria: stato emergenza

L'Ungheria ha dichiarato lo stato di emergenza nelle due contee che confinano con la Serbia. La decisione, presa a causa della crisi dei migranti, dà poteri speciali alla polizia e spiana la strada per l'uso dell'esercito nelle operazioni di sorveglianza delle frontiere. Secondo le forze dell'ordine, dall'inizio dell'anno sono entrati nel Paese 200.778 richiedenti asilo, la maggior parte giunti dalla Serbia per proseguire in altri Paesi.