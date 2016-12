Migranti,Ungheria:stato d'emergenza

L'Ungheria ha dichiarato lo "stato d'emergenza" per la questione migranti: il Parlamento, con i voti della maggioranza governativa e degli estremisti, ha approvato un pacchetto di leggi molto restrittive. Slitta, invece, l'invio di militari sul confine. Fra i provvedimenti restrittivi, ci sono l'istituzione di zone di transito alla frontiera per bloccare gli arrivi e l'inasprimento dei criteri per il diritto di asilo.