Migranti Ungheria,primi 16 arresti

Dopo l'entrata in vigore in Ungheria delle nuove norme sull'immigrazione, che prevedono pene fino a tre anni per chi entra illegalmente nel Paese, la polizia ha effettuato i primi 16 arresti. Ne ha dato notizia la tv pubblica M1, citata dai media serbi. Gli arresti sono avvenuti al valico di frontiera fra Horgos (Serbia) e Roeszke (Ungheria).