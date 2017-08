Migranti,Ungheria:inaccettabili pressioni Corte Ue su ricollocamenti

La richiesta dell'avvocato generale della Corte Ue di respingere i ricorsi dell'Ungheria e della Slovacchia contro i ricollocamenti da Italia e Grecia "è un'ulteriore pressione da parte delle istituzioni europee per obbligarci ad accogliere migranti che non vogliamo". Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, secondo il quale Budapest non accetterà un'eventuale sentenza di condanna in quanto viola la legge Ue.