Migranti, un gommone con 116 persone soccorso da una nave Ong

Un gommone alla deriva con 116 persone a bordo è stato soccorso dalla nave Aquarius della Ong Sos Méditerranée. L'operazione è stata eseguita in acque internazionali, a est di Tripoli, come ha fatto sapere la stessa organizzazione in un tweet, precisando che i migranti sono tutti sani e salvi. Sos Méditerranée è tra le Ong che hanno firmato il Codice di condotta del Viminale.