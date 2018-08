Migranti, Ue: su Sophia si spera soluzione nelle prossime settimane

Sulla missione Sophia spero "in un risultato concreto nelle prossime settimane. Non è e non sarà un esercizio facile, ma è un dovere, perché in questi anni abbiamo provato che l'Ue può fare la differenza nel Mediterraneo". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini, al termine della riunione dei ministri della Difesa dell'Ue. Non riuscirci "sarebbe un grande passo indietro per gli Stati membri e tutta l'Ue", ha aggiunto.