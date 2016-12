Migranti, Ue: status rifugiato non dà diritto alla libera circolazione

Chi ottiene lo status di rifugiato in Europa non ha diritto alla libera circolazione e non può quindi raggiungere un Paese diverso da quello che gli ha concesso asilo. Lo prevede il pacchetto di riforma del sistema di accoglienza Ue per i migranti: ci saranno dunque "sanzioni contro i movimenti secondari" dei rifugiati che "verranno ricondotti" indietro, come dichiara il primo vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans.