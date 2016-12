Migranti, Ue: serve ridistribuzione

La marea di profughi che sta arrivando in Europa via Grecia, Balcani, Ungheria e Italia, e che ha però come meta Germania e Paesi del Nord, "dimostra la necessità di un meccanismo europeo di emergenza di redistribuzione". A sostenerlo è la Commissione Ue, che ribadisce il proprio appello ai 28 Stati dell'Unione. Intanto il ministro degli Esteri russo si dice pronto ad aiutare l'Europa nell'emergenza "lavorando insieme a una risoluzione" all'Onu.