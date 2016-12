Migranti, Ue: rinvio incontro liberalizzare visti cittadini turchi

E' stata rinviata la riunione Ue-Turchia, prevista venerdì per liberalizzare i visti per Ankara. La conferma arriva da una portavoce della Commissione Ue, secondo cui "la decisione di riprogrammare l'incontro è stata presa in modo congiunto" da europei e turchi. La stessa portavoce assicura che i contatti continuano nonostante le dimissioni di Davutoglu, che era il negoziatore dell'intesa con Ue. E fa sapere che "non c'è un piano B".