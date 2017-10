Migranti, Ue: rafforzare reinsediamenti da Libia

In una lettera ai ministri dell'Interno dei 28 Paesi dell'Unione europea e a quelli associati Schengen, il commissario Ue Dimitris Avramopoulos chiede di rafforzare l'impegno a reinsediare i profughi da "Egitto, Libia, Niger, Etiopia e Sudan per contribuire alla stabilizzazione della situazione nel Mediterraneo centrale". Per Avramopoulos questi "resettlement" sono infatti tanto importanti quanto quelli "da Turchia, Libano e Giordania" .