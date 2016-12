Migranti, Ue prepara quote Paesi

Migranti redistribuiti in tutti i 28 Stati Ue con un sistema di quote, missione nelle acque libiche per affondare i barconi, aiuti ai Paesi terzi per fermare l'emorragia di migranti verso la Libia: sono questi i contenuti del documento che la Commissione Ue sta preparando sull'emergenza immigrazione. Ma ci sarebbero già molti pareri contrari: Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca e qualche Paese del Nord.