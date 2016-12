Migranti, Ue pensa a un trust fund

17:40 - Un "trust fund" in cui raccogliere fondi della Commissione Ue e contributi degli Stati, da usare per cooperare con i Paesi africani e risolvere all'origine le cause delle migrazioni. Su questa idea si sta lavorando in vista della conferenza in materia, in programma alla Valletta. Secondo fonti di Bruxelles, Jean Claude Juncker ne parlerà mercoledì al Parlamento Ue. Dalle prime informazioni, pare che si partirebbe con un miliardo e mezzo.

