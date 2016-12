Migranti, Ue: ok prolungamento di 6 mesi controlli in aree critiche

Via libera da parte degli ambasciatori dei 28 alla proposta della Commissione Ue, che consente il prolungamento di altri sei mesi dei controlli alle frontiere interne. Secondo fonti Ue, gli Stati membri avrebbero invece respinto il tentativo dell'Austria di estendere le verifiche a tutti i confini, quindi anche al Brennero, anziché soltanto in alcuni punti specifici dove è dimostrato che ci sono criticità, come previsto nel testo della Commissione.