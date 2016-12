Migranti, Ue: no sconti a Turchia

"La Turchia non avrà nessuno sconto sulla libertà dei media, sulla protezione delle minoranze e sulla separazione dei poteri" perché "questi non sono negoziabili". Lo ha detto il presidente dell'Europarlamento, Martin Schulz, al vertice Ue per cercare un'intesa con Ankara sul tema dei migranti. "L'accelerazione della liberalizzazione dei visti è ambiziosa, la Turchia deve prima adottare un grande numero di riforme", ha aggiunto.