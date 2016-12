Migranti, Ue: no a Schengen ridotto

"Ci sono voci in cerchie note che pensano sarebbe meglio uno Schengen ridotto, ma il trattato non deve essere messo in dubbio e va difeso con tutti i mezzi". Lo ha dichiarato il commissario Ue per le migrazioni, Dimitris Avramopoulos. "Dobbiamo studiare nuovi metodi, per questo entro fine anno presenteremo una proposta sulle guardie di frontiera dell'Unione europea", ha aggiunto.