Migranti, Ue: Italia non corretta

Bruxelles torna ad accusare l'Italia per la mancata correttezza nella raccolta delle impronte dei migranti. E contesta le motivazioni con cui il nostro Paese spiega, dicono fonti Ue, la "discrepanza tra il numero di arrivi e le cifre di Eurodac", cioè la banca dati ufficiale dell'Unione. Roma parla della "pratica di raccogliere le impronte per chi chiede protezione internazionale solo per l'asilo". Questa pratica, dicono, "non è corretta".