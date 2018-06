Migranti, Ue: "I centri di sbarco sono un'opzione su cui riflettere"

I centri di sbarco per migranti "restano un'opzione su cui lavorare". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas, commentando l'esito del vertice di Bruxelles. I leader, ha detto, "hanno discusso di una sorta di piattaforme per i profughi, ma non ci sono state decisioni. Le consideriamo una possibilità. Sia fuori dall'Ue sia alle frontiere, queste piattaforme saranno governate da leggi internazionali. In nessun caso saranno prigioni".