Migranti,Ue:emergenza in Grecia

"La situazione umanitaria in Grecia si aggrava ogni giorno di più: è urgente che gli Stati onorino i loro impegni sui ricollocamenti dei profughi". Lo ha dichiarato il commissario Ue per la migrazione, Dimitris Avramopoulos. "Gli Stati devono dare prova di solidarietà", ha spiegato. Dei 22.504 reinsediamenti che i Paesi si erano impegnati a fare a luglio, ne sono stati completati 4.555 in Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Italia, Olanda e Gran Bretagna.