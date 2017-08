Migranti, Ue e Nord Africa assieme per la gestione dei flussi

"Cooperare sui rimpatri, rafforzare l'azione contro il traffico e la tratta dei migranti, affrontare le cause delle migrazioni irregolari". Sono le aree chiave in cui i ministri dell'Interno di Algeria, Austria, Francia, Italia, Libia, Mali, Malta, Niger, Slovenia, Svizzera, Ciad, e Tunisia, hanno deciso di coordinare i propri sforzi per gestire i flussi nel Mediterraneo. Alla riunione, a Tunisi, erano rappresentati anche Commissione e Consiglio Ue.