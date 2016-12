Migranti,Ue:creare ufficio rimpatri

"Frontex deve essere al centro del Programma dei rimpatri Ue e per questo si sostiene la creazione immediata di un Ufficio europeo per i rimpatri". E' quanto si legge in una bozza della presidenza di turno lussemburghese per il Consiglio dei ministri dell'Interno Ue. Dal 14 settembre, poi, sempre il Consiglio provvederà a ricollocare 40mila richiedenti d'asilo dall'Italia (24mila) e dalla Grecia (16mila).