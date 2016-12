Migranti, Ue: ancora nessun ricollocamento in Ungheria e Slovacchia

Ungheria e Slovacchia non hanno ancora ricollocato alcun profugo da Italia e Grecia. E' quanto emerge dal terzo monitoraggio sui reinsediamenti della Commissione europea. Il rapporto evidenzia anche come, in generale, il ritmo dei ricollocamenti sia ancora largamente inferiore rispetto al target dei 6mila al mese, fissato per arrivare ad esaurire i 160mila posti nei due anni previsti.