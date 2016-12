Migranti, Ue: agenti antiterrorismo nei campi profughi di Italia e Grecia

A coadiuvare le rispettive autorità nazionali saranno i "guest officers, ufficiali dei vari Paesi membri addestrati per un certo periodo da Europol per svolgere questo preciso ruolo", come spiega Navarrete, colonnello della Guardia Civil e veterano della lotta contro l'Eta e il terrorismo separatista basco.



Il ruolo dei "guest officers", tuttavia, non è soltanto quello di identificare i potenziali terroristi islamici. "E' fondamentale - spiega Navarrete - smantellare le reti di immigrazione illegale, che possono, a qualsiasi prezzo, far entrare i terroristi. Lottando contro le reti di immigrazione irregolare partecipiamo alla guerra contro il traffico di essere umani e tocchiamo anche il tema della sicurezza, così importante per tutti".



L'obiettivo dell'Ectc è di anticipare eventuali attacchi come quello del 13 novembre scorso a Parigi o del 22 marzo a Bruxelles: "Tutti i paesi hanno adattato i propri sistemi a questo tipo di minaccia, più letale, più imprevedibile. E adesso più che mai c'è la consapevolezza che occorre condividere le informazioni e non soltanto scambiarle", conclude Navarrete.