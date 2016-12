Migranti, Ue: 700 mln per aiuti

La Ue proporrà di aumentare gli aiuti umanitari alla Grecia, dove oltre 20mila migranti sono rimasti bloccati dopo l'intensificarsi dei controlli alle frontiere lungo la rotta balcanica. Il commissario Ue per la gestione della crisi, dicono fonti ufficiali, proporrà un piano per stanziare 700 milioni di euro fino a fine 2018 per aiutare qualunque Stato Ue, non solo la Grecia, a gestire le crisi umanitarie. Trecento milioni sarebbero per quest'anno.