Migranti,Ue: 120mila ricollocamenti

Il Presidente Juncker proporrà 120mila ricollocamenti, da aggiungere ai precedenti 40mila, per quanto riguarda i migranti presenti in Italia, Grecia e Ungheria. Intanto il presidente francese Francois Hollande e la cancelliera tedesca Angela Merkel prpongono la creazione urgente di centri di accoglienza per migranti (hotspot) per l'identificazione e la determinazione del bisogno di protezione internazionale o il ritorno al Paese di origine.