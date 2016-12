Migranti, tutti i minori soli hanno lasciato la Giungla di Calais

Sono stati tutti evacuati i 1.500 minori senza famiglia che ancora risiedevano nei container della Giungla dei migranti a Calais, nel nord della Francia. Lo riferisce Le Figaro online citando una fonte giudiziaria. Il trasferimento dei 1.500 tra bambini e ragazzi non accompagnati verso 60 centri di accoglienza nel Paese era iniziato in mattinata. Parigi sta trattando con Londra per procedere ad eventuali ricongiungimenti familiari.