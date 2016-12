Migranti,Tusk:serve responsabilità

Per Donald Tusk solidarietà e responsabilità sono le parole d'ordine per affrontare l'emergenza migranti. "Non illudiamoci, contiamo solo su di noi, nessuno ci aiuterà - ha detto il presidente del Consiglio Ue -. Ci sono vicini che sono contenti dei nostri problemi. Agli italiani, greci, ungheresi, vorrei dire che nessuno deve pensare di usare le ondate migratorie come merce di scambio tra vicini. Serve solidarietà ma anche responsabilità".