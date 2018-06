Migranti, Tusk: "Messaggio chiaro alle Ong, rispettino la legge"

Al Consiglio europeo "è stato inviato un messaggio chiaro a tutti, anche alle Ong: devono rispettare le legge, senza ostacolare la guardia costiera libica". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, a proposito dell'accordo raggiunto a Bruxelles in tema di immigrazione. "E' troppo presto per parlare di successo, l'intesa sulle conclusioni è il compito più facile in confronto alla sua applicazione pratica", ha aggiunto.