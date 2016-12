Migranti, Tusk: a rischio Schengen

"La crisi dei migranti è la sfida più grande per la Ue e può distruggere conquiste come la libera circolazione del trattato di Schengen". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, davanti alla plenaria del Parlamento Ue. "Può scatenare scosse telluriche negli equilibri dell'Unione". "Quello che è più pericoloso - ha sottolineato - è che i cambiamenti nel panorama politico europeo non saranno cambiamenti per il meglio".