Migranti, Turchia: senza esenzione dei visti salta il patto con l'Ue

"Continuo a credere che avremo l'esenzione dei visti per i cittadini turchi in Europa a giugno. Se non sarà così, allora di certo nessuno potrà aspettarsi che la Turchia mantenga i suoi impegni previsti dall'accordo con l'Ue sui migranti". Lo afferma il premier di Ankara Ahmet Davutoglu prima di partire per Strasburgo, dove vedrà il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker. "Non faremo concessioni su ciò che c'è stato promesso", aggiunge.