Migranti,Turchia:rispetteremo norme

Ankara ha assicurato che la bozza d'accordo con l'Unione europea in tema di immigrazione "rispetterà il diritto internazionale". Il testo include misure controverse sul rientro in territorio turco dei migranti giunti in Grecia, compresi i rifugiati siriani. "E' fuori questione per noi fare qualcosa che vada contro il diritto internazionale", ha riferito un rappresentante turco.