Migranti,Turchia chiede altri fondi

All'ultimo minuto la Turchia ha avanzato richieste politiche e di ulteriori finanziamenti, oltre ai tre miliardi previsti, che minacciano di far deragliare l'accordo Ue-Turchia per ridurre il flusso dei migranti. Lo anticipa il Financial Times, mentre i lavori del vertice sono appena iniziati. Ankara chiede anche un accesso più veloce ai visti Schengen per i cittadini turchi ed un processo accelerato per la sua richiesta di adesione.