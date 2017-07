Migranti, Tunisia: sventato tentativo imbarco verso coste italiane

La Guardia costiera tunisina ha disposto il fermo di un gruppo di giovani, tra i 20 e i 35 anni, in procinto di imbarcarsi su una piccola imbarcazione per raggiungere illegalmente le coste italiane. Lo ha reso noto il capitano della Guardia costiera di Monastir, Wissem Naffati, precisando, che il gruppo, comprendente anche una donna incinta, avrebbe poi dovuto cambiare imbarcazione per passare ad una più grande una volta in mare aperto.