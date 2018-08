Migranti, Tunisia soccorre 11 persone a sud di Lampedusa

Un'unità della guardia marittima tunisina ha tratto in salvo 11 tunisini, tra i quali 3 donne e 2 neonati, a bordo di una piccola imbarcazione in difficoltà a sud dell'isola di Lampedusa. Lo ha reso noto in un comunicato il ministero della Difesa di Tunisi precisando che le persone soccorse hanno "confessato" di essere partiti da Zarzis per raggiungere illegalmente le coste italiane.