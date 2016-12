Migranti,torna l'allarme in Serbia: si temono nuove ondate di arrivi

In Serbia torna l'allarme migranti e le autorità si mobilitano per fronteggiare un possibile e preoccupante nuovo flusso di arrivi. Il ministro del Lavoro Aleksandar Vulin, responsabile per la migrazione, ha detto che la notte scorsa 334 profughi hanno varcato il confine dalla Bulgaria e altri 158 dalla Macedonia. Inoltre l'Ungheria intende rimandare in Serbia migliaia di migranti arrivati illegalmente attraverso la rotta balcanica.