Migranti, toni accesi al vertice Ue

Toni accesi durante il vertice Ue sul tema immigrazione. Il premier Renzi avrebbe infatti avuto un duro confronto con i colleghi che si sono espressi contro l'obbligatorietà della ripartizione dei richiedenti asilo da Italia e Grecia. "Se non siete d'accordo sui 40mila non siete degli di chiamarvi Europa", avrebbe detto. "Se questa è la vostra idea di Europa, tenetevela. O c'é solidarietà, o non fateci perdere tempo", avrebbe affermato ancora.