Migranti, Times: l'Italia pensa a 200mila visti temporanei per circolare nell'Ue

L'Italia sta pensando di rilasciare 200mila visti temporanei per consentire ai migranti che approdano sulle sue coste di circolare in Europa. Lo rivela il Times parlando di questo piano come "l'opzione nucleare" di Roma per risolvere la crisi dei rifugiati e di fronte al rifiuto di cooperare degli altri Stati Ue. Il quotidiano cita il vice ministro degli Esteri, Mario Giro, e Luigi Manconi, presidente della Commissione per i diritti umani.