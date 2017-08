Migranti, tentavano ingresso irregolare Ue: 3.352 fermati in Turchia

Stavano tentando di entrare nell'Unione europea attraversando illegalmente le frontiere, ma sono stati fermati dalle autorità turche. Sono 3.352, tra migranti e rifugiati, tutti rimandati indietro, dice il ministero dell'Interno di Ankara, sottolineando che sono stati tutti intercettati nell'ultima settimana. Quasi tutti hanno cercato di passare via terra, ma in 692 hanno scelto la via del mare. Fermati anche 54 presunti trafficanti di esseri umani.