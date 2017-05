Migranti,tentano ingresso in Turchia dalla Siria: oltre mille fermi

Oltre mille migranti sono stati intercettati dalle forze di sicurezza turche al confine con la Siria mentre cercavano di entrare illegalmente nel Paese. Lo fanno sapere le forze armate, senza specificare le località esatte in cui stata condotta l'operazione. La frontiera tra Turchia e Siria, lunga 911 km, è in gran parte percorsa da una barriera di sicurezza voluta da Ankara, attualmente in fase di completamento.